Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 172 Kuş Türü Fotoğrafladı

YABAN HAYATI FOTOĞRAFÇISI ALPER TÜYDEŞ’İN BAŞARILI PROJESİ

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, son üç yıldır sürdürdüğü “Doğaya Kanat Açtık Projesi” ile Karadeniz bölgesinde 172 kuş türünü fotoğrafladı. 15 yıl boyunca kuş gözlemi yapan Tüydeş, Rize, Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Ordu’da iki hafta boyunca gözlemler gerçekleştirdi. Tüydeş, Doğu Karadeniz rotasında keşfettiği “küçük mukallit” gibi birçok kuş türünü de kayda almaya başardı.

HEDEFİ YABAN HAYATINI FOTOĞRAFLAMAK

Alper Tüydeş, yaklaşık iki hafta önce Doğu Karadeniz turuna çıktığını ve amacının kuşlar üzerinde gözlem yapmak ve yaban hayatı fotoğraflamak olduğunu belirtti. “Proje kapsamında Türkiye’nin birçok noktasını geziyorum. Gezdiğim yerlerde hem yaban hayatı fotoğrafları çekiyorum hem de o bölgedeki sorunlara ya da türlere yeri geldiği zaman dikkati çekiyorum” ifadesini kullandı. Rize’nin sonbahar göçünde kuşların önemli bir durak noktası olduğunu vurgulayan Tüydeş, “Türkiye’deki pek çok kuş gözlemcisi yılın bu döneminde buraya gelip, farklı kuş türlerini kaydetmeye çalışıyor” dedi.

RİZE’DE KEŞFEDİLEN ENDENİK TÜRLER

Rize’nin yüksek kesimlerinde dağ horozu, sarı gagalı ve keten kuşu gibi türler bulunduğunu belirten Tüydeş, “Rize sahilleri bu dönem göç yolundaki kuşlar için önemli bir durak” vurgusunu yaptı. Ayrıca, Rize’de ilk kez küçük mukallit türünü fotoğrafladığını dile getirerek, “Yılın sadece ağustos ayının son haftasında yağmurlu bir günde olursa denk gelinebiliyor” dedi.

KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ TUTKU HALİNE GELDİ

Tüydeş, iki hafta boyunca kat ettiği 4 bin kilometrede 172 kuş türünü fotoğrafladığını ifade etti. Rize, Trabzon, Artvin ve Bayburt’ta yoğun gözlemler yaptığını aktaran Tüydeş, kuş gözlemciliğinin kendisi için bir tutku haline geldiğini belirtti. Zaman zaman ulaşım ve hava koşullarından kaynaklı sorunlar yaşasa da, aradığı kuşu bulup fotoğrafını çektiğinde tüm yorgunluğunun geçtiğini vurguladı. Yeni bir kuş türünü keşfederken yaşadığı mutluluğu ise şöyle tarif etti: “Kimileri maçta gol atınca mutlu olur, biz de yeni tür görünce mutlu oluyoruz.”