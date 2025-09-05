Yaban Hayatı Fotoğrafladı, 172 Tür

YABAN HAYATI FOTOĞRAFÇISI ALPER TÜYDEŞ’İN DOĞAYA KANAT AÇTIĞI PROJE

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, üç yıldır yürüttüğü “Doğaya Kanat Açtık Projesi” üzerinden Karadeniz bölgesinde 172 kuş türünü fotoğrafladı. 15 yıllık deneyime sahip kuş gözlemcisi olan Tüydeş, Rize, Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Ordu illerinde iki hafta süreyle gözlem yaptı. Doğu Karadeniz rotasındaki bu projesi kapsamında, daha önce hiç fotoğraflamadığı “küçük mukallit” gibi türlerin de yer aldığı 172 kuş türünü kayıt altına aldı.

Tüydeş, AA muhabirine yaklaşık iki hafta önce Doğu Karadeniz turuna çıktığını ve amacının kuş gözlemlemek ve yaban hayatını fotoğraflamak olduğunu belirtti. “Proje kapsamında Türkiye’nin birçok noktasını geziyorum. Gezdiğim yerlerde hem yaban hayatı fotoğrafları çekiyorum hem de o bölgedeki sorunlara ya da türlere yeri geldiği zaman dikkati çekiyorum.” ifadesini kullandı. Her yıl Karadeniz’e geldiğini belirten Tüydeş, “Buranın da kalbi Rize, çünkü özellikle sonbahar göçünde, kuşların göç yolu üzerinde. Rize önemli bir durak. Türkiye’deki pek çok kuş gözlemcisi yılın bu döneminde buraya gelip, farklı kuş türlerini kaydetmeye çalışıyor.” dedi.

RİZE’Yİ GÖZLEMLERKEN KÜÇÜK MUKALLİTİ FOTOĞRAFLAMAK

Rize’nin yüksek kesimlerinde dağ horozu, sarı gagalı, keten kuşu gibi çeşitli türlerin yanı sıra başka endemik türlerin olduğu da vurgulandı. Tüydeş, “Rize sahilleri bu dönem göç yolundaki kuşlar için önemli bir durak. Bütün Karadeniz hattı böyle ama Rize bu noktada biraz daha öne çıkıyor. 15 yıllık kuş gözlemciliği hayatımda ilk kez Rize’de küçük mukallit türünü fotoğraflamayı başardım. Çok küçük bir tür. Yılın sadece ağustos ayının son haftasında yağmurlu bir günde olursa denk gelinebiliyor.” dedi.

KARADENİZ’DE AZALAN YAŞAM ALANLARI

Tüydeş, güzel fotoğraflar çektiğini dile getirerek, “Bu heyecanı yaşamak çok güzel. Bunun yanında bir de maalesef Karadeniz sahil hattında giderek azalan yaşam alanları söz konusu.” ifadesini kullandı. Kuşların ağaçlara, çalılara ve açıklıklara olduğu kadar göl ve dere ağızlarına da ihtiyaç duyduğunu vurguladı. “O bölgeden besleneceği besin kaynakları ve saklanacağı alanlar var. Maalesef Karadeniz hattı boyunca bu tarz alanlar atıl durumda kalmış.” sözleriyle durumu anlattı. Bunun önemli bir durak olduğunu belirten Tüydeş, “Bu durak her geçen gün daha da küçülüyor ve yok oluyor.” dedi.

UZUN YOLCULUKTA 172 KUŞ TÜRÜ GÖZLEMLEME

Tüydeş, Karadeniz turunda iki hafta boyunca 4 bin kilometreden fazla yol aldığını ifade etti. “172 farklı kuş türünü bu bölgede fotoğrafladım. Gelirken rotamın üzerinde yaklaşık 10 farklı şehirde gözlem yaptım. Ama en yoğunlukta Rize, Trabzon, Artvin ve Bayburt oldu. Gümüşhane ve Ordu’da da gözlemler yaptım.” şeklinde konuştu. Kuş gözlemciliğinin bir tutku olduğunu ve yaşadığı zorluklara rağmen bu süreçte aradığı kuşu bulup fotoğrafladığında tüm yorgunluğunun gittiğini belirtti. “Yeni bir kuş türünü fotoğraflarken yaşadığım duyguları tarif edemem.” diyerek bu özel anların önemini vurguladı.