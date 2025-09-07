Yaban Hayvanlarına Karşı Akıllı Korkuluk

YABAN HAYVANLARINA KARŞI YENİ TEKNOLOJİ

Erzurum’da elektrik elektronik mühendisleri Nurhanım Zengin ve Asude Çelik, tarımsal alanlara zarar veren yaban hayvanlarına karşı yapay zeka tabanlı bir ‘akıllı korkuluk’ geliştirdi. 360 derece dönen kamerası ve çeşitli uyarı sistemleri barındıran akıllı korkuluk, tarım fuarında sergilendi. Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olan Zengin ve Çelik, TEKNOFEST tarım teknolojileri alanında finale kaldıktan sonra bu alanda çalışmaya devam etme kararı aldı. Yaban hayvanların, özellikle ayı ve domuz gibi türlerin ekili arazilere zarar verdiğini tespit eden ikili, bu sorunu çözmek için yoğun çaba harcıyor.

ÇİFTÇİLERDEN GELEN TALEPLER ÜZERİNE GELİŞTİRİLDİ

Yerli çiftçilerden gelen yoğun şikayetler sonucunda yapay zeka destekli akıllı korkuluk projesini hayata geçiren Zengin ve Çelik, TÜBİTAK’tan aldıkları destekle kendi şirketlerini kurdu. Geliştirdikleri korkulukları test etmek amacıyla çeşitli tarım arazilerine kuran mühendisler, sonuçları analiz ederek Ar-Ge çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. Ayrıca, akıllı korkuluk ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katılan mühendisler, çiftçilerin ilgisini çekmeyi başardı. Fuar gezisi sırasında çiftçilerden gelen geri dönüşleri değerlendiren Zengin ve Çelik, yapay zeka destekli korkuluk üzerinde geliştirme yapacaklarını açıkladı.

ÇİFTÇİLERDEN POZİTİF GERİ DÖNÜŞLER

Fuar sırasında akıllı korkuluğu inceleyen Aziziye ilçesine bağlı Kızılkale Mahallesi çiftçilerinden İbrahim Akpınar, “Korkuluk tarlalar için uygun bir cihaz. Domuz ve ayıların zarar vermesinden şikayetçiyiz. Yulaf ve korunga ekili alanlara zarar veriyorlar. Bu cihazla görüp önlem alma yoluna gidilebilir” dedi.

ETKİNLİĞİ TEST EDİYORLAR

Tarımda karşılaşılan sorunları araştırdıktan sonra çalışacakları alanı belirlediklerini söyleyen Nurhanım Zengin, “Üreticilerin en büyük şikayeti olan yaban hayvanların zararlarını önlemek için çalışma yapmaya karar verdik. TÜBİTAK’tan aldığımız destekle şirketimizi kurarak çalışmaya başladık. Geliştirdiğimiz akıllı korkulukları çeşitli bölgelerde kuruyoruz. Hem test yapıyor hem de etkinliğini araştırıyoruz” diye konuştu. Zengin, fuar süresince çiftçilerden gördükleri ilgiden de memnun olduklarını vurguladı.

KULLANICI DOSTU TEKNOLOJİ

Yapay zeka destekli akıllı korkuluğun işleyişini anlatan Asude Çelik, “360 derece dönen kamera, hayvan türünü algılayıp otomatik olarak uygun yöntemi seçiyor. Koku püskürtme, ışık yayma ve ses yayma gibi yöntemler mevcut. Biz bunu 15 günde bir değiştiriyoruz. Farklı koku, ses ve uygulama yükleyerek hayvanların adaptasyon süreçlerini engellemeye çalışıyoruz. Mobil uygulama sayesinde kullanıcılar bu ayarları kendileri de belirleyebiliyor” ifadelerini kullandı.