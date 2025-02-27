Yaban Keçileri Dronla Görüntülendi

YABAN KEÇİLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENİYOR

Koruma altında bulunan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13’üncü Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan görüntüleniyor.

MUZUR DAĞLARI’NDA NESLİ TÜKME TEHLİKESİNDE YABAN KEÇİLERİ

Munzur Dağları’nın Erzincan sınırlarında yer alan karla kaplı bölgede yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri, dron kamerasıyla kayıt altına alınıyor. Bu çalışma, yaban keçilerinin korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.