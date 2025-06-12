Yaban Keçisi Datça’da Kurtarıldı

YABAN KEÇİSİ KURTARILDI

Muğla’nın Datça ilçesinde, bahçede yıpranmış bir halde bulunan yaban keçisi kurtarıldı. Cumalı Mahallesi’nde Hayal Kayan ve arkadaşları, badem bahçesinde bitkin durumdaki yaban keçisini fark etti. Keçiyi güvenli bir bölgeye taşıyan Kayan ve arkadaşları, durumu Datça Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi.

BÖLGEYE GÖREVLİLER GELDİ

Kısa bir süre içerisinde bölgeye ulaşan görevli ekipler, yarı yolda kalan hayvanı teslim aldı. Yapılan kontrollerde keçinin yaralı olmadığı, muhtemelen başka bir hayvandan kaçarken yorgun düştüğü belirlendi. Gerekli bakım ve sağlık kontrollerinin ardından keçinin doğaya geri salınacağı ifade edildi.