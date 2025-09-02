Yaban Mersini, Ekonomik Fırsat Sunuyor

EMEKLİ ÖĞRETMENİN YABAN MERSİNİ YETİŞTİRME SERÜVENİ

Trabzon’un Maçka ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Necmettin Şahinler, geleneksel tarıma alternatif bir üretim modeli olarak yaban mersini meyvesini dağ başındaki bahçesinde yetiştirerek bölgeye örnek oluyor. Yörede “Ligarba” adıyla tanınan yaban mersinini bin 500 metre rakımda kurarak, bu meyvenin bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyor. Ancak, bahçesinde en büyük sorunları ayılarla mücadele etmek.

YABAN MERSİNİ İÇİN KOLLARINI SIVADI

Emeklilik sonrası yaban mersini yetiştirme kararını alan Şahinler, “Katma değeri yüksek bir ürün aradım” diyerek başladığı serüveni anlatıyor. İlk olarak 200 fidan dikip, “Arazide herhangi bir işlem yapmadan, çayır içine doğrudan ektim” diyor. Daha sonra devlet destekli bir proje hazırlayıp 2 bin fidan aldıklarını aktaran Şahinler, “Bu yıl toplamda bin 750 fidana ulaştık” ifadelerini kullanıyor.

YÜKSEK RAKIMDAKİ ÜRETİMİN AVANTAJLARI

Yüksek rakımda yaban mersini aromasının daha yoğun olduğunu belirten Şahinler, tamamen organik üretim yaptıklarını ve suni gübre kullanmadıklarını ifade ediyor. “Bu yıl tahminen 600 kilo civarında ürün almayı bekliyoruz, geçen yıl 300-350 kilo ürün elde ettik” diyen Şahinler, üretim konusunda henüz talebi karşılayacak kadar ürüne sahip olmadıklarını vurguluyor.

YABAN MERSİNİNİN FAYDALARI VE ZORLUKLARI

Yaban mersininin birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Şahinler, özellikle bağırsak ve göz sağlığı üzerine olumlu etkilerine dikkat çekiyor. Aynı zamanda, ayıların yaban mersini için en büyük tehdit olduğunu belirterek, “Burası ayıların doğal yaşam alanı olduğu için çevremizde çok sayıda ayı bulunuyor” ifadelerini kullanıyor. Çit sistemi kurarak bu durumu aşmaya çalıştıklarını söyleyen Şahinler, “Ayılar bahçeye girdiğinde büyük zarar veriyor” diyor.

İLK ÜRÜNLER BU YIL TOPLANIYOR

Şahinler’in oğlu Önder Şahinler, bu yıl ilk ürünlerini alacaklarını belirtiyor. Yaban mersini projesinin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayan Önder, “Yaklaşık beş yıldır bu işle uğraşıyoruz. Bu yıl ciddi anlamda ürün alacağız” diye konuşuyor. Aynı zamanda, “Karadeniz çok verimli bir bölge” diyerek, potansiyelin yüksek olduğunu da ekliyor. “Doğaya uygun ürünler seçimi çok önemli ve yaban mersini bu bölgeye oldukça uygun bir meyve” şeklinde sözlerini sürdürüyor.