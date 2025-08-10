Yabancı Adam, Saldırı Sonucu Öldü

YABANCI UYRUKLU ADAM SILAHA MARUZ KALDI

İstanbul Bahçelievler’de bir yabancı uyruklu adam, yürüyüş yapmakta olduğu esnada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay, Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi’nde saat 22.30 sıralarında gerçekleşti.

POLİSE İHBAR GELDİ

Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen yabancı uyruklu adam, kimliği belirsiz kişilerin bulunduğu bir aracın yanına gelmesiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayabiliyor. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta detaylı çalışmalar yürütürken, polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.