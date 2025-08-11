Haberler

Yabancı Araçlar İçin Cezalar Tahsil Ediliyor

KÖPRÜ VE OTOYOL CEZALARI İÇİN DENETİMLER

Yabancı plakalı araçların köprü, otoyol ve trafik cezalarının tahsilatı için 2021 yılından bu yana sınır kapılarında denetimler yapılıyor. Türkiye’de cezası bulunan gurbetçiler, sınır kapılarında cezasını ödemeden geçemiyor. 2021’deki pilot uygulama sonrası, 2022’de devreye alınan denetimlerle, cezası olan sürücüler, sınır kapısında bu cezayı ödemek zorunda kalıyorlar. Cezanın tahsilatı yapılmadan, çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olmuyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada, bu tahsilata dair bir görüntü büyük ilgi gördü. Bir gurbetçi, telefon kamerasıyla tahsilat kuyruğunu kaydederek, “Sen gel 1 ay dolaş, gez sonra cezayı öde” ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle duruma öfkelendiği anlaşılan gurbetçinin videosu, sosyal medya platformlarında geniş bir şekilde yayıldı.

Talas’ta 14 Katlı Binada Yangın

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 30 kişi tahliye edildi, 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda çocukların da bulunduğu belirtiliyor.
Mudurnu’da Yangın Kontrol Altında

Mudurnu'da Göncek köyü çevresinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

