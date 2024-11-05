Yabancı Bankalardan Türkiye’ye Enflasyon Raporları

YABANCI BANKALARDAN TÜRKİYE RAPORLARI

Ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yabancı bankalar hızlı bir şekilde Türkiye raporları yayımladı. HSBC, Deutsche Bank ve Morgan Stanley tarafından yayımlanan raporlar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi döngüsüne yönelik tahminlere de yer verildi. Raporlarda enflasyon beklentisindeki yükseliş öne çıkarken, faiz indirim beklentilerinin ertelenmesi sonucunda ortak bir görüş oluştu.

HSBC’DEN ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNLERİ

HSBC, TÜİK tarafından açıklanan verilere dayanarak tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık olarak yüzde 48,58 ve aylık olarak yüzde 2,88 arttığını belirtti. Enflasyondaki artışta gıda ve giyim fiyatlarındaki yükselişin en büyük katkıyı sağladığı vurgulandı. Ayrıca, hizmetler enflasyonunda da bir miktar iyileşme gözlemlendi. Raporda, giyim fiyatlarındaki keskin artışın çekirdek mal enflasyonunu yükselttiği ifade edildi. HSBC, Merkez Bankası’nın sıkılaşma döngüsünü sürdürerek faiz oranlarını sabit tutmasını beklediğini açıkladı. Banka, “TCMB’nin bu arka plan göz önüne alındığında faizlerde bir indirim sürecini 2025’ten önce başlatmasını beklemiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Bunun yanında, 8 Kasım’da yayımlanacak yılın son enflasyon raporunda enflasyon hedeflerinde yukarı yönlü revizyon beklediklerini de aktardı.

DEUTSCHE BANK’TAN YENİ ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Alman finans kuruluşu Deutsche Bank, açıklanan enflasyon verileri sonrasında Türkiye’ye ilişkin 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 44’ten yüzde 45’e artırdığını duyurdu. 2025 yılı tahmini ise yüzde 25’ten yüzde 25,4’e yükslendi. Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın yılın son enflasyon raporunda da 2024 ve 2025 beklentilerini yukarı yönlü revize edeceğini öngördü. Banka, TCMB’nin 2024 tahminini yüzde 44-45 aralığına ve 2025 tahminini ise yüzde 17,5 seviyesine çıkaracağını belirtti. Ayrıca, son iki aydaki enflasyon verilerinin, 2024 yılında faiz indirim olasılığını azalttığını kaydetti.

MORGAN STANLEY’DEN FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜLERİ

ABD’li banka Morgan Stanley, açıklanan yeni enflasyon verilerinin ardından bir rapor daha yayımladı. Raporda, HSBC ve Deutsche Bank gibi, enflasyonun iki aydır beklentilerin üzerinde seyrettiği belirtildi ve TCMB’nin enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin beklendiği kaydedildi. Morgan Stanley, TCMB’nin 2024 sonu tahmininin yüzde 42’ye, 2025 sonu tahmininin ise yüzde 17-18’e güncelleyebileceğini öngördü. Bununla birlikte, kendi enflasyon tahminlerini 2024 sonunda yüzde 43,5’ten yüzde 44’e, 2025 sonunda ise yüzde 25 seviyesini, Ocak 2025’te başlayacak kademeli faiz indirimleri koşuluyla koruyabileceğini belirtti. Son olarak, açıklanan enflasyon verilerinin aralık ayında bir faiz indirimi ihtimalini azalttığını da vurguladı.