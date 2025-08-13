Yabancı Bayraklı Gemide Kriz Yaşanıyor

YABANCI BAYRAKLI GEMİ SÜRÜKLENİYOR

Yabancı bayraklı “Sea Seal” isimli gemi, yaklaşık bir aydır Fas açıklarında arızalı bir şekilde sürükleniyor. Geminin kaptanı Türk vatandaşı Ayhan Can ile 2 Türk mürettebat, kurtarılmayı bekliyor. Sinop’un Türkeli ilçesinden olan 45 yaşındaki kaptan Ayhan Can, 30 yıllık denizcilik kariyerinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtiyor. Can, geminin bilinmeyen bir sebepten dolayı arızalandığını ve haftalardır açık denizde mahsur kaldıklarını söyledi. “Bize ulaşacak yardım elini bekliyoruz” diyen Can, durumlarının ciddiyetine dikkat çekiyor.

AĞABEYİNDEN KORKUTUCU AÇIKLAMA

Sinop’un Türkeli ilçesinde yaşayan kaptanın ağabeyi Aydın Can, kardeşinin içindeki durumu endişe ile aktarıyor. “Adamlar korkudan ne yapacaklarını bilmiyor. Psikolojik olarak bitmişler” diyen Aydın Can, hava koşullarının yarın bozulmasının beklendiğini ifade ediyor. “Dumanda, siste, yağmurda onları nasıl bulacağız? ‘Ölüyoruz’ diye feryat ediyorlar. Sesimizi kimse duymuyor. Adamlar öldükten sonra mı ulaşacağız?” açıklamasını yapan Aydın Can, kardeşi ve diğer 2 Türk vatandaşı için acilen harekete geçilmesini talep ediyor. Durumun kritik olduğu belirtilirken, aileler yardım çağrısında bulunuyor.