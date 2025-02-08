Yabancı Damadı Anlatan Romantik Komedi Film

FILM SETINDEN HABERLER

Dabak, “Baldız” filminin setinden döndüğünü belirtti. Filmde Oya Başar, Emel Müftüoğlu ve Ayşegül Asar rol alıyor. Hamdi Alkan ise hem yönetmenlik yapıyor hem de oyunculuk gerçekleştiriyor. Dabak, Hamdi’nin yönetmenlik yeteneklerini çok beğendiğini ifade etti. Film, yabancı damadın başına örülen çorabı konu alan bir romantik komedi.

KIYMETLİ HATIRALAR VE KIRIKLIKLAR

Dabak ayrıca, yüzündeki çizgileri sevdiğini dile getirdi. “Yıllarca saçım beyazlasın, kırışıklarım oluşsun diye bekledim. Kırışıklıklarımı seviyorum” şeklinde konuştu. Sinema, sahne ve televizyon dünyasından gelen bu haberler, magazin gündeminde önemli bir yer tutuyor.