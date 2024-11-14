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Spor

Yabancı Hakem ve VAR Tartışmaları Üzerine Değerlendirme

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MİLLİ ARAYA GİRİLDİ

Trendyol Süper Lig’de 12. hafta sona erdi ve lig milli araya girdi. Galatasaray, ligdeki liderliğini korurken, Fenerbahçe ve Samsunspor ifadeleriyle zirvede ona en yakın takipçiler olarak öne çıkıyor. Bu hafta geride bıraktığımızda hakem performansları yoğun tartışmalara neden oldu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yaptığı ziyaretle dikkatleri üzerine çekti. Arat burada, yabancı VAR hakemi talebini yinelemişken, Hacıosmanoğlu bu isteğe olumlu bir yaklaşım sergileyerek kapıyı açık bırakıyor. Yazarımız Murat Fevzi Tanırlı ise konuyla ilgili önemli bir değerlendirme sunuyor.

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