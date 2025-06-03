Yabancı Kişi Köpek Saldırısında Yaralandı

SAHİPLİ KÖPEK SALDIRISIYLA YARALANMA OLAYI
Adıyaman’da, sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Abdulmuti Abdullah (33), Yenipınar Mahallesi’nde yürüyüş yaptığı sırada köpeğin saldırısına maruz kaldı.
HASTANEYE KALDIRILDI VE TABURCU OLDU
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah, olayın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede gerekli müdahale yapıldıktan sonra Abdullah taburcu edildi.