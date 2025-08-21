Yabancı Kişi, Türk Bayrağı’nda Dans Etti

YABANCI UYRUKLU ŞAHISLA İLGİLİ GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Nevşehir’in Uçhisar beldesinde bir yabancı uyruklu kişinin Türk bayrağı direğinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Bu durum, birçok kişi arasında büyük bir tartışma başlattı. Görüntülerin yayılmasının ardından Nevşehir Valiliği harekete geçti.

VALİLİK AÇIKLAMASI VE SUÇ DUYURUSU

Valilik, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, inceleme başlatıldığını belirtti. Açıklamada, olayla ilgili olarak ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. Ayrıca, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 300 ve 301. maddeleri çerçevesinde bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden ilimizde (Uçhisar Beldesi) meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce derhâl yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup, bahse konu yabancı uyruklu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır. Aziz milletimizin millî ve manevî değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”