Yabancı Kuryenin Midesinden Uyuşturucu Çıktı

Uyuşturucu TAŞIMACILIĞINDA OPERASYON

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat’ta Çardak Havalimanı’na inen yabancı uyruklu bir kişinin uyuşturucu taşıdığını belirledi. Bu tespit sonrası takibe alınan şüpheli, uyuşturucu maddeyi teslim edeceği yabancı uyruklu alıcı ile buluştuğu anda yapılan operasyonla yakalandı. Shüpheli ve alıcısı gözaltına alındı.

RÖNTGEN SONUCU İLE YAKALAMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Yabancı uyruklu şüpheli, Denizli Devlet Hastanesi’ne götürülerek röntgeni çekildi. Röntgen sonucu, şüphelinin midesinden 219 paket halinde 1 kilo 144 gram skunk, 178 gram metamfetamin, 90 uyuşturucu hap ve 7 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Bu olay, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.