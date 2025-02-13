YABANCI YATIRIMCILARLA İLGİLİ HİSSE SENEDİ ARTIŞ VE AZALIŞLARI

İş Yatırım, yabancı yatırımcıların hisse senedi bazındaki günlük oranlarını içeren bir rapor açıkladı. Bu raporda, günlük bazda yabancı oranı en fazla artan ve en fazla azalan hisselere dair bilgiler yer alıyor.

ARTAN VE AZALAN HİSSELER

“Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; ALKLC: 3.25 bps, SKYMD: 1.49 bps, EGEGY: 1.26 bps, iken, azalan hisseler ise; BRKVY: -2.09 bps, KONTR: -1.77 bps, SERNT: -1.62 bps olarak görüntülenmektedir.” Ayrıca, son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisseler arasında HATEK, KRGYO, ODINE, RALYH ve ASTOR yer alıyor, bu hisselerin her biri 10 güne yakın süreyle artış gösteriyor.

SÜREKLİ DÜŞÜŞ GÖSTEREN HİSSELER

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden beşi ise ARSAN, AYEN, MNDRS, SUNTK ve DYOBY olarak belirlendi. Bu hisseler, 10 gün boyunca sürekli bir düşüş kaydediyor.