Yabancı Plakalı Araç, Düğün Konvoyunda Lastik Yaktı

CEZA KESİLEN SÜRÜCÜNÜN OLAYI

Adana’da gerçekleştirilen bir düğün konvoyunda, yabancı plakalı otomobiliyle yolu kapatan ve lastik yakan sürücü Ahmer A. (29) toplamda 10 bin 260 lira ceza aldı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, trafiğe kapalı durumda olan otomobili ise yediemin otoparkına çekildi. Olay, 23 Ağustos akşamı Merkez Çukurova ilçesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı’nda meydana geldi. Polonya plakalı bir araç, konvoydaki diğer araçlarla birlikte yolu kapattı ve durduğu farklı kavşaklardan birinde lastik yakarak trafiği aksattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELDİ

Olay esnasında araçtan yükselen yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı ve trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Diğer sürücülerin tepkilerini çeken bu durum, konvoydakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken olayın ardından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerinden hareketle aracın sürücüsü Ahmer A.’yı tespit etti.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Ahmer A.’nın ikametgahı belirlendikten sonra yakalanarak polis merkezine götürüldüğü bildirildi. Sürücü, abart egzoz kullandığı için 9 bin 267 lira ceza alırken, ‘trafik seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmak’ suçundan da 993 lira ek ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine de el konulmuş olup, trafikten men edilen otomobille ilgili işlemler devam ediyor.