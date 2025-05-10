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Yabancı Turistler, Araçta Akrobatik Hareketler Yaptı

YABANCI TURİSTLERİN TEHLİKELİ AKROBATİK HAREKETLERİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde, üstü açık bir araçla gezintiye çıkan bir grup yabancı turist, akrobatik hareketleriyle hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Alanya’nın en yoğun caddelerinden biri olan Ahmet Tokuş Caddesi’nde gerçekleşti.

GÜVENLİK KURALLARINA DİKKATSİZLİK

Üstü açık cipte yolculuk yapan yabancı uyruklu bir turist, güvenlik kurallarını hiçe sayarak araç üzerinde akrobatik hareketler yapması, trafiği tehlikeye düşürdü. Turistin etrafında gelişen duruma aldırış etmeden eğlendiği gözlendi. O anlar, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüyü çeken kişi, “Avrupa’dan gelmişler ama yaptıkları işe bak” diyerek tepkisini dile getirdi.

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