Yabancı Uyruklu 5 Şüpheli Yakalandı

OPERASYON DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz bulunduğunu ve beş yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, gerçekleştirilen operasyonların “parada sahtecilik” suçuna yönelik olduğunu belirtti.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yerlikaya, bu çalışmalar neticesinde yaklaşık 4,5 milyar lira değerindeki sahte dövizlerin yanı sıra, bol miktarda sahte döviz imalatında kullanılan malzeme de ele geçirildiğini ifade etti. Ayrıca, sahte para üretimi için kullanılan bir matbaanın da tespit edildiğinin altını çizdi.

TEŞEKKÜR VE TEBRİKLER

Açıklamasında, operasyonlar sırasında yabancı uyruklu beş şüphelinin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, operasyonların gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti. Bu durum, sahte para üretimiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.