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Yabancı Uyruklu Çocuk Merdivenlerden Düştü

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çorum’da bulunan bir apartmanın merdivenlerinden düşen 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı. Olay, Kale Mahallesi Kale 2. Sokak’taki bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olan M.H. (7), yaşadığı apartmanın merdivenlerinde dengesini kaybederek düştü.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, M.H. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

POLİSİN İNCELEME SÜRECİ

Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı ve gerekli araştırmaları yürütüyor.

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