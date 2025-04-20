Yabancı Uyruklu Şahıslar Uyuşturucu Taşıdı

UYUŞTURUCUNUN YAKALANMASI

Van’da, sıvılaştırılmış uyuşturucu maddeyi yedirdikleri kıyafetlerle havalimanına ulaşan yabancı uyruklu 2 kişi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Kıyafetlere yerleştirilen uyuşturucu miktarının 32 kilo 460 gram metamfetamin olduğu tespit edildi.

EMNİYETİN AÇIKLAMALARI

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde haksız kazanç elde etmek amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 19 Nisan 2025 günü ilimiz Ferit Melen Havalimanında analiz çalışmaları sonucunda ekiplerimizce durdurulan ve kontrolleri yapılan yabancı uyruklu 2 şahsın üzerlerinde ve valizlerinde yapılan aramada; 32 kilo 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜLERİN PAYLAŞILMASI

Van Emniyet Müdürlüğü, yabancı uyruklu şahısların sıvılaştırarak kıyafetlerine yedirdiği metamfetamin maddesine dair görüntüleri basınla paylaştı.