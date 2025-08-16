Haberler

Yabancı Uyruklular Kavga Etti, Yaralı Var

HIZLA BÜYÜYEN BİR TARTIŞMA

Nevşehir’de yabancı uyruklu bireylerin karıştığı bir kavga, kılıç ve demir sopaların havada uçuşmasıyla sonuçlandı. Olayda 1 kişi yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı. Kargaşa, Hacı Rüştü Mahallesi Garaj Sokak’ta meydana geldi. İnşaat işlerinde çalışan iki yabancı uyruklu şahıs arasında bilinemeyen bir sebeple başlayan tartışmanın ardından kavga yaşandı. Ailelerin de olaya dahil olmasıyla sokak bir savaş alanına döndü.

KAVGADA ZARAR GÖREN ARAÇLAR

Kılıç ve demir sopaların kullanıldığı çatışmada bir kişi yaralanırken, cadde üzerinde park halindeki bazı araçlar da zarar gördü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Kavgaya katılan 7 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, kavgada kullanılan 1 kılıç ve 2 demir boruya da el konuldu. Kavga eden şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

