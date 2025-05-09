Yabancı VAR’lar TFF Üst Klasman Hakemleriyle

YABANCI VAR GÖREVLENDİRMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasından itibaren yabancı VAR’ların yanı sıra TFF Üst Klasman hakemlerinin de görev alabileceğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig’de 20. haftadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir.” ifadesi yer aldı.

YENİ DÜZENLEMELERİN DETAYLARI

Açıklamanın devamında, “Operasyonel gereklilikler doğrultusunda; Trendyol Süper Lig’de 35. haftadan itibaren yabancı VAR’larla birlikte, TFF Üst Klasman Hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecektir.” denildi. Bu gelişme ile birlikte, ligdeki hakem uygulamalarının daha da güçlenmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DAN GELEN HABERLER

İstanbul’dan gelen bu haber, futbol camiasında geniş yankı buldu. Taraftarlar ve spor analistleri, bu değişikliğin maçların daha adil bir şekilde yönetilmesini sağlayacağını düşünüyor.