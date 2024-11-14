Yabancı Yatırımcı Hisse Değişimleri Raporu

YABANCI YATIRIMCILARIN GÜNLÜK HİSSE ORANLARI

İş Yatırım tarafından hazırlanan raporda yabancı yatırımcı bazlı hisse senetlerinde günlük yabancı oranları tablosu sunuldu. Raporda, “Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; EKGYO: 0.97 bps, PCILT: 0.69 bps, MERCN: 0.62 bps, iken, azalan hisseler ise; ALKLC: -1.66 bps, YATAS: -0.97 bps, TABGD: -0.55 bps. olarak görüntülenmektedir.” bilgisi yer almaktadır.

SÜREKLİ ARTIŞ GÖSTEREN HİSSELER

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisseler arasında; BMSTL, DAGI, DGNMO, KGYO ve NTHOL bulunuyor. Bu hisselerin her biri, son 10 gündür yabancı oranlarında sürekli bir artış gösteriyor.

SÜREKLİ DÜŞÜŞ GÖSTEREN HİSSELER

Aynı şekilde, son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisseler arasında; ARENA, DOBUR, FMIZP, A1CAP ve ESEN yer almakta. Bu hisselerden ARENA, DOBUR ve FMIZP son 10 gün boyunca, A1CAP 9 gün ve ESEN 9 gündür yabancı oranlarında sürekli bir düşüş sergiliyor.

BORSADA GENEL DURUM

Borsanın genel yabancı payı, günlük bazda 0.02 düşüşle 37.13 seviyesinde seyrediyor.