Yabancı Yatırımcıların İlgi Alanındaki Hisseler

YABANCI YATIRIMCI ORANLARI GÜNCEL RAPORU

İş Yatırım tarafından yapılan çalışmada, günlük bazda yabancı yatırımcıların hisse senetlerindeki oranlarının değişimi ele alındı. Raporun içeriğinde, en çok artan ve en çok azalan hisse senetleri hakkında detaylı bilgiler paylaşılmakta.

ARTIŞ GÖSTEREN HİSSELER

Raporda yer alan verilere göre, yabancı oranı en çok artış gösteren hisseler arasında “DOCO: 1.11 bps”, “ASTOR: 0.58 bps” ve “SURGY: 0.47 bps” ön planda bulunuyor. Bu hisseler, yatırımcılar arasında gün boyunca ilgi gören seçenekler olarak dikkat çekiyor.

AZALMA GÖSTEREN HİSSELER

Bununla birlikte, yabancı oranı en çok düşüş yaşayan hisseler ise “ALKLC: -0.94 bps”, “DCTTR: -0.82 bps” ve “KRGYO: -0.6 bps” şeklinde sıralanmakta. Bu durum, yatırımcıların bu hisse senetlerine olan ilgisinin azaldığını göstermektedir.

SÜREKLİ ARTIŞ GÖSTEREN HİSSELER

Son dönemlerde yabancı oranı sürekli artış gösteren hisselerden beşi ise “DGNMO: 10 gün”, “KCAER: 10 gün”, “SELVA: 10 gün”, “BMSTL: 9 gün” ve “BRKSN: 9 gün” olarak kaydedildi. Bu hisselerin yabancı yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü rakamlarla ortaya konuyor.

SÜREKLİ DÜŞÜŞ GÖSTEREN HİSSELER

Diğer yandan, yakın zaman içinde yabancı oranı sürekli düşüş gösteren hisseler arasında “ARENA: 9 gün”, “DOBUR: 9 gün”, “GEDZA: 9 gün”, “OZKGY: 9 gün” ve “FMIZP: 8 gün” yer almakta. Bu durum, bu hisselere dair yerli yatırımcıların daha fazla ilgi göstermediğini gösteriyor.