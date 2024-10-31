Yabancı Yatırımcıların İlgi Duyduğu Hisseler

YABANCI YATIRIMCI HİSSE ANALİZİ

İş Yatırım tarafından hazırlanmış olan yabancı yatırımcı veri tabanındaki hisse senetlerinin günlük yabancı oranları tablosunda, en çok artış ve en çok azalış gösteren hisseler belirlendi. Raporun içeriği şöyle ifade ediliyor: “Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; KOPOL:1.46 bps, TCKRC:0.61 bps, NATEN:0.6 bps, iken azalan hisseler ise; OZYSR:-0.89 bps, BRKVY:-0.59 bps, BIGCH:-0.58 bps olarak görüntülenmektedir.”

ARTIŞ GÖSTEREN HİSSELER

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan 5 hisse; DOAS, DYOBY, ERSU, ISKPL ve JANTS olarak gözlemleniyor. Bu hisseler 5 gündür devam eden bir artış sergiliyor.

DÜŞÜŞ GÖSTEREN HİSSELER

Aynı dönemde yabancı oranı sürekli düşüş gösteren hisselerden 5 tanesi; SUWEN, SOKM, YKBNK, OSTIM ve YYLGD olarak kaydedildi. Bu hisseler 6 ila 10 gündür devam eden bir azalış süreci yaşıyor.