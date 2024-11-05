“Yabancı Yatırımcıların İlgi Gördüğü Hisseler”

GÜNDELİK YABANCI ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

İş Yatırım’ın hazırladığı rapor, yabancı yatırımcıların hisse senetlerinde günlük bazda oran değişimlerini ortaya koyuyor. Bu raporda en fazla artış gösteren hisseler arasında “GLCVY: 0.7 bps”, “DAGI: 0.68 bps”, “RYGYO: 0.55 bps” yer alırken, en çok azalan hisseler ise “TOASO: -1.8 bps”, “GUBRF: -1.51 bps” ve “EKGYO: -1.27 bps” olarak belirtiliyor.

YABANCI ORANLARINDA SÜREKLİ ARTIŞ GÖSTEREN HİSSELER

Son günlerde yabancı yatırımcı oranında sürekli artış görülen hisselerden 5 tanesi “ISKPL: 8 gün”, “DGNMO: 7 gün”, “HTTBT: 7 gün”, “KCAER: 6 gün” ve “MOBTL: 6 gün” olarak dikkat çekiyor. Bu hisselerin yabancı oranları, belirli bir süre boyunca sürekli bir artış sergiliyor.

AZALAN YABANCI ORANLARIYLA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Aynı dönemde yabancı oranı sürekli şekilde düşen hisselerden 5’i ise “SOKM: 10 gün”, “IPEKE: 6 gün”, “AKGRT: 4 gün”, “ALMAD: 4 gün” ve “ARENA: 4 gün” olarak listeleniyor. Bu hisselerde yabancı yatırımcı oranında gözlemlenen düşüş, belirli bir zamandır sürüyor.