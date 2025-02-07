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Yabancı Yatırımcının En Çok Artırdığı Hisseler

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YABANCI YATIRIMCI ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

İş Yatırım tarafından hazırlanan günlük yabancı yatırımcı bazlı hisse senetleri tablosunda, en fazla artış ve azalış gösteren hisseler açıklandı. Raporda yer alan bilgilere göre, günlük bazda yabancı oranı en fazla artan hisseler arasında PRZMA, BEGYO ve BRKVY öne çıkıyor. PRZMA’nın 2.77 bps, BEGYO’nun 1.39 bps ve BRKVY’nin 1.35 bps artış sergilediği belirtiliyor.

EN ÇOK AZALAN HİSSELER

Rapora göre, yabancı oranında en fazla azalma gören hisseler ise OZATD, TTKOM ve PGSUS. OZATD’nın -5.01 bps, TTKOM’un -2.65 bps ve PGSUS’un -1.78 bps azalma gösterdiği bildiriliyor. Bu durum, yatırımcılar arasındaki hareketliliği yansıtıyor.

SÜREKLİ ARTAN YABANCI ORANLARI

Son günlerde yabancı yatırımcı oranı sürekli artış gösteren hisseler arasında HATEK, KRDMA, KRGYO, RALYH ve TSKB yer alıyor. Bu hisselerin her biri için yabancı oranları 10 gündür kesintisiz bir şekilde artışını sürdürüyor.

SÜREKLİ DÜŞEN YABANCI ORANLARI

Aynı zamanda, son günlerde sürekli düşüş gösteren hisseler arasında ise AKMGY, ARSAN, EGPRO, PRDGS ve SEKUR bulunuyor. Bu hisselerden dördü 10 gün boyunca azalan, SEKUR ise 9 gündür yabancı oranlarında düşüş yaşıyor. Bu durum, piyasa dinamiklerini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

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