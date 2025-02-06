Yabancılar Geçen Hafta Hissede Alım Yaptı

PİYASA HAREKETLERİNE GÖRE ALIMLAR

Yurt dışında yerleşik kişiler, piyasa fiyatları ve döviz kurlarından arındırılmış verilerle 31 Ocak haftasında toplamda 89,1 milyon dolar net hisse alımı gerçekleştirdi. Bu süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, aynı haftada DİBS (Kesin Alım) net satımları 682,8 milyon dolar seviyesinde oldu.

DİBS VE BORÇLANMA SENETLERİ İŞLEMLERİ

DİBS (Ters Repo) satışları ise yurt dışında yerleşik kişiler için net 166,4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Ayrıca, net DİBS (Teminat) alımları 667,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. DİBS (Ödünç) işlemi yapılmadı, şirket borçlanma senetleri satışları net 0,3 milyon dolar seviyelerinde tamamlandı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları, piyasa değeri bakımından 33 milyar 747,4 milyon dolar olarak tespit edildi. DİBS (Kesin Alım) stoklarının değeri 20 milyar 152,2 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 433,0 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları ise 12 milyar 176,3 milyon dolar seviyesinde belirlendi. Öte yandan, genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 715,0 milyon dolar olarak açıklandı.