Haberler

Yabancıların Hakları İçin Protokol İmzalandı

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi ile avukatların mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik bir iş birliği protokolü gerçekleştirildi. Protokol, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve TBB Başkanı Erinç Sağkan tarafından imzalanırken, imza törenine TBB Genel Sekreteri Av. Ahmet Erdem Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Bayram ve Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Gamze Gül Çakır Kılıç da katıldı.

HUKUKSAL UYGULAMALARDA YEKNESAKLIK HEDEFİ

Bu protokol ile yabancılar hukukuna dair uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması ve tarafların ortak sorumluluk anlayışıyla iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Protokol, kurumlar arası ortak değerler ve beklentilere dayalı olarak hazırlandı ve bu sayede hem yabancıların haklarının korunması hem de avukatların mesleki faaliyetlerine destek verilmesi öngörülüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Grammy Ödüllü Black Coffee, Antalya’da Sahne Aldı

Antalya Belek'te sahne alan Grammy ödüllü DJ Black Coffee, Afrika ritimleriyle dolu 2 saatlik etkileyici bir performans sergileyerek dinleyicileri coşturdu. Sanatçı, tek koluyla müzik yapmasıyla dikkat çekti.
Haberler

İzmir’de Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İzmir'de 5 Eylül'de çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri olacak. Kesintilerin süresi ve etkilenen bölgeler hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.