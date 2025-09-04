Haberler

Yabancıların Hakları İçin Protokol İmzalandı

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE TBB ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Göç İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunması için işbirliği protokolü imzaladı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu protokol, yabancıların haklarının korunması ve geliştirilmesi ile avukatların mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik bir çerçeve sunuyor. Protokol, ortak değerler ve beklentileri gözeterek hazırlandı ve imza, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan tarafından gerçekleştirildi.

HEDEF YEKNESAKLIĞIN SAĞLANMASI

Bu yeni protokolle, yabancılar hukukuna dair uygulamalarda yeknesaklığın oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca, tarafların ortak sorumluluk anlayışıyla işbirliğinin güçlendirilmesi de hedefleniyor. Protokolün imza törenine, TBB Genel Sekreteri Ahmet Erdem Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayram ve Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Gamze Gül Çakır Kılıç’ın katılımı göze çarptı.

