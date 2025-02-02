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Yabancıların Tren Yolculuğu Mutlu Sona Erdi

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YOLCULUK UMUTLARI

Nina Andersson ve arkadaşı Loa, tren vagonunda yalnız kalmayı bekliyordu. Nina, kapıdan kafasını uzatıp boş olan kompartmanı görünce Loa’ya gülümseyerek işaret etti. Şansları iyi gitmiş gibi görünüyordu; kalabalık bir trende boş bir vagon bulmuşlardı.

BEKLENMEDİK SES

CNN Travel’a yaptığı açıklamada Nina, “Bunun harika olacağını düşündük, sadece ikimiz. Her şeyi yaydık, böylece her birimiz uzanmak için bir kanepeye sahip olabilirdik. Sonra birden kapıda büyük bir ‘güm, güm, güm’ sesi duyduk” diye belirtti. Bu beklenmedik sesle birlikte yolculukları beklenileceği gibi gitmeyebilirdi.

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