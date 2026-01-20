Yabancıya Konut Satışı 2025’te Dip Seviyede Kaldı

Konutta 2025 yılının gerçekleşen verileri belli oldu. Toplam 1 milyon 688 bin 910 konut satışına ulaşarak yeni bir rekor kırıldı. Ancak yabancıya yapılan satışlar, bu olumlu tablonun aksine azalışla yılı kapattı. Yabancıya yapılan konut satışı 21 bin 534 olarak kaydedilirken, bu toplam satışın yalnızca yüzde 1,3’ünü oluşturdu.

YABANCIYA YAPILAN SATIŞTA DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan konut satışı 2022 yılında 67 bin 490 olarak gerçekleşmiş ve toplamdan yüzde 4,5 pay alarak en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak, 2022’de yapılan düzenlemeyle gayrimenkul alımında vatandaşlık için gereken 250 bin dolarlık miktar 400 bin dolara çıkartıldı. Bu değişiklik sonrası yabancıya satışlar azalmaya başladı ve 2025 yılında en düşük seviyeye indi.

RUSLAR 2025’TE EN FAZLA SATIŞ YAPAN ÜLKE OLDU

2025 yılında konut satışları ülke vatandaşlarına göre incelendiğinde, en çok Rusya Federasyonu’ndan 3 bin 649 konut alan kişiler oldu. Bunu 1.878 ile İran ve 1.541 ile Ukrayna takip etti. Aralık ayında ise Rusya Federasyonu’ndan 504, İran’dan 232 ve Ukrayna’dan 193 konut satışı gerçekleştirildi.

İLK KEZ GAYRİMENKULDE CARİ AÇIK GÖRÜLDÜ

Yabancıya yapılan satışların düşüş göstermesiyle birlikte Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul edindiği kaydedildi. Bu durum, 2025 yılında gayrimenkul pazarında ilk kez cari açık pozisyonuna geçilmesine yol açtı.

