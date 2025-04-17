Yabancıya Konut Satışı Düşüşte

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, geçen yılın ocak-mart döneminde yabancılara yapılan konut satışının 5 bin 685 olduğunu, bu yıl ise bu rakamın 4 bin 578 olarak belirlendiğini gösteriyor. 2022 yılında 14 bin 344 satışla zirveye ulaşan yabancı yatırımcı ilgisi, 2025 yılı itibarıyla belirgin bir azalma kaydediyor.

YABANCI INVESTOR ILGISINDAKİ AZALMANIN NEDENLERİ

Uzmanlar, yabancıya konut satışındaki gerilemenin birkaç ana sebebi olduğunu ifade ediyor. Öncelikle, Türkiye’de yabancılara konut alımında vatandaşlık verilmesine dair düzenlemelerin sıkılaşması dikkat çekiyor. 2022 yılında yükseltilen yatırım eşiği, bazı yabancı yatırımcıları geride bırakmaktan başka bir sonuç vermedi. Ayrıca, kur dalgalanmaları da önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Döviz kurlarındaki değişim, yatırımcıların öngörüsünü azalttı ve Türk lirasındaki dalgalanmalar, yabancıların yatırım risk algısını artırdı. Bunun yanı sıra, küresel ekonomik belirsizlikler ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar, Türkiye gibi gelişen piyasalara olan ilgiyi azaltabiliyor.

Son 8 yıla baktığımızda, yabancılara yapılan konut satışlarının çeyrek bazda değişimi şu şekilde kaydedilmiştir:

2017: 4 bin 270

2018: 5 bin 298

2019: 9 bin 618

2020: 10 bin 948

2021: 9 bin 887

2022: 14 bin 344

2023: 10 bin 926

2024: 5 bin 685

2025: 4 bin 578

Uzmanlar, bu düşüşü ekonomik faktörler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yatırımcı güvenindeki değişimlerle ilişkilendiriyor.