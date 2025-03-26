Yağdonduran Tünelinde Midibüs Kazası: 10 Yaralı

SİVAS-MALATYA KARAYOLUNDA TUNEL İÇİNDE KAZA

Sivas-Malatya Karayolu üzerinde bulunan Yağdonduran tünelinde bir yolcu midibüsü, tıra arkadan çarptı. Kaza sonucunda ilk verilere göre 10 kişi yaralandı.

OLAYIN GÖRÜNDÜĞÜ ANLAR

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 10.00 civarında meydana geldi. Kangal yönünde ilerleyen yolcu midibüsü, sollama yaparak aynı yönde hareket eden tıra çarpma gerçekleştirdi. Olayın hemen ardından çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi kaza mahalline sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kaza sonucu toplamda 10 kişinin yaralandığı bildiriliyor.