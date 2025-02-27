Yağı Az Olan Süte Tepki

SÜT ÜRETİCİLERİNDEN DÜŞÜK YAĞLI SÜTE TEPKİ

Süt üreticileri, düşük yağ oranına sahip sütlerin piyasada satışına karşı çıkıyor. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Cihat Şimşek, kasım ayından bu yana tüketicilerin karşısına çıkan 0,1 (binde bir) yağlı sütlere tepki gösterdi. Şimşek, binde bir yağlı sütün insan sağlığına zarar verebileceğini savunarak, “Bu sütten peynir yapamazsın, yoğurt yapamazsın. İçinde yağ yok. Sulama amaçlı kullanılır.” ifadelerini kullandı.

CİHAT ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMALARI

Süt alımında sanayicilerin yağ oranı üzerinden prim verdiğine dikkat çeken Şimşek, “Binde bir yağlı süt şu demek oluyor. Sıfır yağlı. Binde bir ile içinden çekemedikleri yağı beyan etmiş oluyorlar. Fiyatı da diğerine göre düşük.” şeklinde konuştu. Şimşek, söz konusu sütlerin daha ucuz olduğunu vurgulayarak, “Kalitesiz, bir nevi su gibi, sulamada kullanılacak cinsten rengi süte benzeyen bu ürünün raflardan kaldırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

KONTROL MEKANİZMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR KONU

Süt üreticileri, tağşiş ve hile yapan firmalar listesine birden fazla kez giren şirketlerin kapatılması için de çağrıda bulundu. Bu durum, süt üretiminde güvenilirliğin sağlanması için gereken bir konu olarak nitelendiriliyor.