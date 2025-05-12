Yağışlar Kayseri, Sivas, Bingöl, Muş

METEOROLOJİK VERİLER VE YEREL YAĞIŞLAR

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, bugün Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş’ta yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevresinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

BASKIN HAVA KOŞULLARI VE SİS PROBLEMİ

Öte yandan, sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de pus ve yer yer sis görülecek. Rüzgarın iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’da ise kuvvetli esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI ÖNGÖRÜLERİ

Hava sıcaklıkları ise Ankara’da en yüksek 22, en düşük 9; İstanbul’da en yüksek 21, en düşük 9; İzmir’de en yüksek 26, en düşük 15 derece olacak.