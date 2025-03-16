Yağışlı Hava Dalgası Marmara’yı Etkileyecek

YAĞIŞLI HAVA DALGASI ÜLKEMİZE GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler, Yunanistan üzerinden ülkemize ulaşacak yağışlı hava dalgasının Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alacağını ortaya koyuyor. Yapılan açıklamalara göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor.

EDİRNE VE KIRKLARELİ İÇİN UYARI

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü, öğle saatlerinden sonra Edirne (Meriç, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü, Merkez) ve Kırklareli’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” deniyor.