Yağışlı Hava Koşulları Yurdumuzda Etkili Olacak!

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİ

Son dakika gelişmesine göre, yağışlı hava ülkenin birçok bölgesinde hissedilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu kısımları parçalı ve çok bulutlu olurken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak bekleniyor. Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları öngörülüyor. Diğer bölgeler ise genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis oluşabileceği bildiriliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Karadeniz’in iç bölgelerinde sıcaklık 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı düşünülüyor. Rüzgar genel hatlarıyla kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor. Rüzgarın bu şekilde esmesi nedeniyle, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

BÖLGELERDEKİ HAVA DURUMU TAHLİLİ

Marmara Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölge genelinde zaman zaman pus ve sis hadisesinin görülmesi öngörülüyor.

Ege ve Akdeniz bölgeleri de genel anlamda az bulutlu ve açık geçecek. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) eserken, iç kesimlerde pus ve sis olayları yaşanabilir. İç Anadolu bu günlerde az bulutlu ve açık bir hava durumu sergileyecek.

Batı Karadeniz’de ise parçalı ve az bulutlu hava durumu bekleniyor, yine iç kesimlerde zaman zaman pus ve sis olabileceği ifade ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu, kıyılarda yağmur ve sağanak, Artvin’in iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği düşünülüyor.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi ise genel hatlarıyla az bulutlu ve açık; ancak kuzeydoğu kesimlerinde zaman zaman çok bulutlu ve bu gece Ardahan çevrelerinde kar yağışları görülebilir. Diğer yandan Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde de az bulutlu ve açık bir hava durumu öngörülüyor.