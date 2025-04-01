Yağışlı Hava Nedeniyle Servis Kazası

YAĞIŞLI HAVADA KONTROL KAYBI

Bursa’da etkili olan yağışlı hava nedeniyle kontrolünü kaybeden bir servis aracı refüje girdi. Bu kazada bir bebek hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesindeki Bursa-Yalova Yolu üzerinde saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Muharrem B. yönetimindeki servis minibüsü Yalova yönüne doğru ilerlerken yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüje düştü.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ GİTTİ

Yan yatan araca çevredeki vatandaşlar yardım etmek için koşarken, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan aynı aileden 1’i bebek toplam 6 yaralıyı Çekirge ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine götürülen Tuğsem Akşa bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kazaya karışan ailenin bir akrabasının asker uğurlamasına gittiği belirtiliyor. Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.