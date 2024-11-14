Yağışlı Hava Türkiye’yi Etkileyecek

YAĞIŞLI HAVA DALGASI TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Türkiye, 10 gün sürecek yağışlı hava koşullarının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanı Murat Acar, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yağışlı ve serin havanın Balkanlar üzerinden geleceğini belirtti. “Yağışlı sistem geliyor ama Akdeniz’e indiği için ılık olarak gelecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu, yağışla beraber mevsim normalleri civarına düşecek.” diye belirtti. Acar, yağışlı sistemin etkilerinin bugün başladığını ve ise asıl yoğunluğunu yarın ve hafta sonunda göstereceğini ifade etti.

YAĞIŞLARIN KUVVETLİ OLDUĞU BÖLGELER

Acar, yarın yağışların Marmara’nın güneyi, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de etkili olacağını dile getirdi. “Cumartesi günü yağışlı sistem biraz daha kendisini gösterecek. Daha geniş bir alana yayılacak. Ege Bölgesi’nin kıyı Ege kesimi ile Akdeniz’de Antalya ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor.” açıklamasında bulundu. Bu yağışların, pazar ve pazartesi günü doğuya kayacağı ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneyinde etkisini artıracağı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE DÜŞEBİLİR

Acar, konuşmasının devamında, “Sıcaklıklar yağış alan yerlerde Ege’de, Marmara’da mevsim normallerinin yer yer altına düşebilir ama çok fazla bir soğuk beklemiyoruz.” sözlerini kullandı. Türkiye, salı gününe kadar bu yağışlı sistemin etkisinde kalacak ve perşembe günü yeni bir yağışlı sistemin geleceği belirtildi. Böylece 10 gün boyunca yağışların devam etmesi bekleniyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Cumartesi ve pazar günleri Ege ve Akdeniz’de beklenen yağışların, sel ve su baskınlarına yol açma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden Acar, bununla ilgili uyarıların yayımlanacağını açıkladı. Ayrıca, kar yağışları hakkında da bilgi verdi: “Şehir merkezlerinde kar yağışı beklemiyoruz. Sadece önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Hakkari’nin yükseklerinde, Erzincan ve Tunceli gibi yerlerde kar ihtimali var. Yurdun iç ve batı kesimlerinde kar yağışı beklemiyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.