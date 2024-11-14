Yağışlı Hava Türkiye’yi Etkisi Altına Alıyor

TÜRKİYE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRİYOR

Türkiye, 10 günlük bir yağışlı hava dönemi ile karşı karşıya kalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanı Murat Acar, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini” belirtti. Acar, bu yağışlı sistemin Akdeniz’e indiği için ılık geleceğini ve sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine seyredeceğini iletti. Yağışla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini ifade etti.

YAĞIŞLARIN YERİ VE GÜČÜ

Acar, yağışlı sistemin bugün başladığını ve asıl etkisinin yarın ile hafta sonu görüleceğini söyledi. Marmara’nın güneyi, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de yarın kuvvetli yağışlar bekleniyor. Acar, “Cumartesi günü yağışlı sistem biraz daha kendisini gösterecek. Daha geniş bir alana yayılacak” diyerek Ege Bölgesi’nin kıyı Ege kesimi ile Akdeniz bölgesindeki Antalya ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağış olacağını aktardı.

Yağışların pazar ve pazartesi günü doğuya doğru kayacağını belirten Acar, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyinde etkili yağışların olduğunu açıkladı. Sıcaklıkların, yağış alan bölgelerde Ege ve Marmara’da mevsim normallerinin yer yer altına düşebileceğini ancak büyük bir soğuk beklenmediğini ifade etti.

YENİ YAĞIŞLI SİSTEMLER BEKLENİYOR

Acar, Türkiye’nin salı gününe kadar bu yağışlı sistemin etkisinde olacağını, perşembe günü yeni bir yağışlı sistemin geleceğini bildirdi. “Yağışlar önümüzdeki 10 günlük periyotta devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri Ege ve Akdeniz’de beklenen yağışların sel ve su baskınına yol açma ihtimali yüksek. Bununla ilgili uyarılarımızı yayımlayacağız” dedi.

KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR

Kar yağışına ilişkin de Acar, “Şehir merkezlerinde kar yağışı beklemiyoruz. Sadece önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Hakkari’nin yükseklerinde, Erzincan ve Tunceli gibi şehirlerde kar ihtimali var” dedi. Türkiye’nin iç ve batı kesimlerinde kar yağışı beklenmediğini sözlerine ekledi.