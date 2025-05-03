Yağız, Motosiklet İle Antrenman Yapıyor

YAĞIZ KIRÇOVA’NIN MOTOR TUTKUSU

BURSA’DA 3 YIL ÖNCE BABASI YAVUZ KIRÇOVA (41) İLE BULUŞTUĞU MOTOSİKLET, YAĞIZ KIRÇOVA (6) İÇİN BİR TUTKU HALİNE GELDİ. 6 AY ÖNCE KENDİSİNE ALINAN MOTOSİKLETLE ANTRAMAN YAPAN YAĞIZ, MOTOR YARIŞLARINA HAZIRLANIYOR. KENTTE PİST OLMADIĞI İÇİN, KASKI, ELDİVENLERİ VE MOTORCU MONTUYLA EVLERİNİN BULUNDUĞU SİTENİN BAHÇESİNDE BABASININ GÖZETİMİNDE ANTRENMAN YAPIYOR.

BİSİKLETLE BAŞLADI, MOTOSİKLETLE İLERLİYOR

Osmangazi ilçesinde yaşayan Gülsüm (35) ve Yavuz Kırçova’nın en küçük çocuğu olan ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Yağız, babasıyla birlikte motosiklete bindiği günlerden itibaren bu spora olan ilgisini artırdı. Öncelikle bisiklet kullanarak becerilerini geliştiren Yağız, hayaline kavuşarak bir motosiklet sahibi oldu. Okul çıkışlarında, arkadaşlarıyla top oynamak ya da çizgi film izlemek yerine motosikletinin üstünden inmeyen Yağız, dünya çapında tanınan motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn’ın sürüş videolarını izleyerek kendisini geliştiriyor. Günde 1 saat düzenli antrenmanla Türkiye genelindeki yarışlara hazırlanan Yağız, evlerinin bahçesinde antrenman yapıyor.

YARIŞMALAR İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Yağız’ın babası Yavuz Kırçova, “Yağız, 3 yaşından itibaren benimle motosiklete biniyor. 4 yaşında bisiklet aldım ve o da kendi başına sürmeyi öğrendi. Sonrasında benden motosiklet istedi. Ben de ona bir motosiklet aldım. Şu an oldukça güzel kullanıyor. Bursa’da pist olmadığı için sitemizin bahçesinde antrenman yapıyoruz. Yağız’ı kendi yaşıtlarıyla katılacağı yarışmalara hazırlıyoruz. Yağız her gün motosikletiyle geziyor” dedi.

ARKADAŞLARINDAN DESTEK ALIYOR

Kaskı, eldivenleri ve motorcu montuyla motosikletini kullanan Yağız Kırçova, “Motor sürmeyi çok seviyorum. Babam, 3 yaşından beri beni motosiklete bindiriyor. O gün motora merak saldım ve şu an motosiklet kullanırken çok eğleniyorum. Beni gören arkadaşlarım sürekli, ‘Gaz ver’ diyor. Çok şaşırıyorlar ve bana ilgi gösteriyorlar. Bu da beni mutlu ediyor” diyerek motosiklet tutkusunu ifade etti.