Yağız Motosiklet Yarışlarına Hazırlanıyor

YAĞIZ KIRÇOVA’NIN MOTOSİKLET TUTKUSU

BURSA’da 3 yıl önce babası Yavuz Kırçova ile bindiği motosiklete ilgi duyan 6 yaşındaki Yağız Kırçova, 6 ay önce kendine alınan motosikletle düzenli antrenman yaparak motor yarışlarına hazırlanıyor. Kentte pist olmadığı için, kaskı, eldivenleri ve motorcu montuyla evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde babası gözetiminde antrenman yapıyor. Osmangazi ilçesinde yaşayan Gülsüm ve Yavuz Kırçova’nın en küçük çocuğu olan Yağız, ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi ve motor tutkusu onu şimdiden birçok yerde dikkat çeken bir küçük yarışçı yapıyor.

BABASIYLA PAYLAŞTIĞI TUTKU

Yağız Kırçova’nın motosiklet tutkusunun kökeni, babası Yavuz Kırçova ile küçük yaşlarda geçirdiği zamanlara dayanıyor. Yavuz Kırçova, “Yağız, 3 yaşından beri benimle beraber motosiklete biniyor. 4 yaşında bisiklet aldık, kendi başına sürmeyi öğrendi. Sonrasında motosiklet istedi ve ben de ona bir motosiklet aldım. Şu an oldukça güzel kullanıyor. Bursa’da pist olmadığı için sitemizin bahçesinde antrenman yapıyoruz. Yağız’ı yaşıtlarıyla yapacağı yarışmalara hazırlıyoruz” dedi.

ARKADAŞLARIYLA DESTEKLENİYOR

Yağız Kırçova, mavi renkli motosikleti ile antrenman yaparken çok eğlendiğini ve arkadaşlarının da kendisine destek verdiğini belirtti. Kırçova, “Motor sürmeyi çok seviyorum. Babam, 3 yaşından beri beni motosiklete bindiriyor. O gün merak saldım ve şu an motosiklet kullanırken çok eğleniyorum. Beni gören arkadaşlarım sürekli ‘Gaz ver’ diyor. Onların bana ilgi göstermesi çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Yarışlara hazırlık sürecinde düzenli olarak antrenman yapan Yağız’ın mavi motosikletle yaptığı gösteriler, yaşıtları arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor.