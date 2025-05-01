Yağmur altında Pazar kalabalığı şaşkını

YAĞMUR ALTINDA PİYASALARDA TURİST HAREKETLİLİĞİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer alan semt pazarlarına ilgi gösteren turistler, yağmur altında bile Perşembe Pazarına akın etmeye devam etti. Sağanak yağmura rağmen alışveriş yapan turistler, ardından kendisini gösteren güneş karşısında şaşkınlık yaşadı. Etkili olan aralıklarla yağan sağanak, esnafı daha fazla zor duruma sokarken, tezgahlarının yıkılmaması için tenteleriyle yağmurla mücadele eden esnaflar, aynı zamanda tezgahlarına dolan suyla da uğraştı.

SAĞANAK YAĞMUR ÖNCE GÖRENLERİ, SONRA TURİSTLERİ ETKİLEDİ

Manavgat’ta sabah saatlerinde havanın bulutlu olması, turizm bölgelerindeki otellerde tatil yapan turistlerin Perşembe Pazarına akın etmesine seferberlik sağladı. Minibüslerle sabah saatlerinden itibaren Manavgat’a gelen turistler, pazarın bu sezonki en yoğun günlerinden birine tanıklık etti. Bu durum, Perşembe Pazarına gelen turistlerle esnafların yüzünü güldürdü. Ancak aralıklarla yeniden başlayan sağanak yağmur, esnafları tedirgin ederken, turistler tezgahların altına sığınarak alışverişlerine devam etti. Yağmurun uzun sürmesi nedeniyle, bazı turistlerin yağmura aldırış etmeden yollarına devam ettiği dikkat çekti.

GÜNEŞİN ANİ GÖRÜNMESİ TURİSTLERİ ŞAŞIRTTI

Şiddetli yağmur, tezgahların üzerindeki çadır tentelerin su ile dolmasına neden oldu. Tezgahlarının çatısının çökmesi endişesi taşıyan esnaflar, ellerine aldıkları sopa ve fırçalarla çatılarda biriken suları boşaltmaya çalıştı. Bazı esnaflar, yağmurun bitmesini umarak satışa sundukları ürünleri ve tezgahlarını kaldırmaya başladı. Ancak, aniden güneşin görünmesi, tezgahlarını yeniden açmalarına ve ürünlerini sergilemelerine yol açtı.

Şiddetli yağmur nedeniyle Perşembe Pazarında uzun süre mahsur kalan turistler, yağmurun durmasının ardından çıkan güneşle birlikte şaşkınlıklarını gizleyemedi. Turistlerin yüzündeki şaşkınlık, davranışları ve kendi aralarındaki şakalaşmalarında belirgindi. Bazı turistler, yağmurun yeniden başlayacağı endişesiyle otellerine dönmek üzere minibüs duraklarına yönelirken, büyük çoğunluğu alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.