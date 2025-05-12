Yağmur Duası Etkinliği Gerçekleşti

YAĞMUR DUASI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Çattepe köyünde geleneksel hale gelen yağmur duası etkinliği bu yıl da büyük bir katılımla yapıldı. Vatandaşlar, kurak geçen bahar mevsiminin ardından rahmetin yağması için okul bahçesinde toplandı. Etkinlikte, Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi.

KATILIMCILARA YEMEK İKRAMI

Etkinliğe katılanlara yemek ikramı sunuldu. Bölge halkının yanı sıra çevre köylerden de çok sayıda vatandaş etkinliğe katıldı. Köy sakinlerinden yapılan açıklamada, bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğü ve toplumsal birlikteliğe katkı sağladığı vurgulandı.