Yağmur Duası Etkinliği Gerçekleştirildi

ETKİNLİK YILDA BİR DÜZENLENİYOR

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Çattepe köyünde her yıl farklı köylerde gerçekleştirilen geleneksel yağmur duası etkinliği bu yıl da büyük bir katılımla yapıldı. Vatandaşlar, okulun bahçesinde bir araya gelerek, kurak geçen bahar mevsiminin ardında rahmet yağması için dualar etti.

DUALAR VE İLAHİLER EŞLİĞİNDE

Etkinlik boyunca Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi ve dualar yapıldı. Katılımcılara ikram edilen yemekler ile birlikte bölge halkı ve çevre köylerden gelen ziyaretçiler birlikte zaman geçirdi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Köy sakinleri, yapılan açıklamada bu geleneğin uzun yıllardır sürdüğünü ve toplumsal birlik beraberliğe katkı sağladığını ifade etti. Bu tür etkinliklerin önemli olduğu vurgulandı.