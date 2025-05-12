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Yağmur Duası Gerçekleştirildi, Misafirler Katıldı

YAĞMUR DUASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Çorum’un Bayat ilçesinde bulunan Yatukcu Mahallesi’nde yağmur duası yapıldı. Yatukcu Mahallesi muhtarlığı ve Yatukculular Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen etkinliğe, mahalle sakinlerinin yanı sıra civar il ve ilçelerde yaşayan birçok kişi katıldı.

MESAJLAR VE DUALAR YAPILDI

Etkinlik, Çaltı mevkisinde gerçekleştirilen namazla başladı. Ardından, yağmur yağması ve yılın bereketli geçmesi için dualar edildi. Duanın tamamlanmasının ardından misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Katılımcılar, hem manevi bir atmosferde bir araya gelmenin hem de beraber yemeğin mutluluğunu yaşadı.

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