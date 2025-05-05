YAĞMUR DUASI VE KÖY HAYIRLARI GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Fındıklı, Ilgardere, Demirtepe ve Yülüce köylerinde yağmur duası ve köy hayırları yapıldı. Etkinlikler, Fındıklı köyündeki camide okunan mevlit ile başladı. Fındıklı köyü muhtarı Kerim Akdeniz, 20’ncisi düzenlenen hayır programına katılanlara teşekkür etti.

YOĞUN KATILIMLA DUA EDİLDİ

Ilgardere köyündeki etkinlik yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Köy muhtarı Yusuf Erdoğan, “Kurak geçen bir mevsim nedeniyle hem geçen yılın mahsulü için şükür, hem de bu yıl bereketli bir hasat olması için dua ettik.” ifadesini kullandı. Yağmur duası ve köy hayırlarına Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Necati Tarıman, AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Samet Ak, Gelibolu Kastamonulular Dernek Başkanı Murat Çatal ile köy muhtarları ve diğer vatandaşlar katılım sağladı.