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Yağmur Duası Yapıldı, Yoğun İlgi Vardı

YAĞMUR DUASI DÜZENLENDİ

Afyonkarahisar’a bağlı Sinanpaşa ilçesindeki Düzağaç beldesinde, vatandaşların katılımıyla yağmur duası yapıldı. Kuraklık nedeniyle yaşanan zorlukların ardından, rahmetin ve bereketin geri gelmesi amacıyla gerçekleştirilen duaya büyük bir ilgi vardı.

KAYMAKAM ASLAN’DAN DESTEK

Düzenlenen etkinliğe katılan Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, vatandaşlarla beraber dua etti. Duanın ardından, halkla sohbet eden Kaymakam Aslan, onların isteklerini dinleyerek belde halkıyla yakın bir diyalog kurdu. Programda birlik ve beraberlik duyguları öne çıktı.

Toprakla uğraşan çiftçiler, bu tür manevi buluşmaların kendilerine moral verdiğini vurguladı. Programda, duaların kabul olması ve bölgeye rahmet ile bolluk getirmesi dile getirildi.

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